شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو بفضل المعنويات القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 أسبوعا ، بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو الماضي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بحثا عن أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1983$ الأعلى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1961 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1959$.

ارتفع اليورو يوم الجمعة بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة ،ولذلك حققت العملة الأوروبية الموحدة على مدار الأسبوع المنصرم ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 91.64 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى تصاعد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة الجائحة الفيروسية.

وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي تنتهي رسميا اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة قرابة 3% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو الماضي.

ويعاذ هذا المكسب الشهري الضخم إلى المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل توالي النتائج الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" فى منتدى مركز السياسة الأوروبي ،وقد تتضمن تلك التصريحات أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو فى ضوء الانتشار الواسع للموجة الثانية لفيروس كورونا.