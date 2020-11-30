شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل مسار الهبوط صوب 1770 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب، الاثنين ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش، ليهبط 5.7% منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1775 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس «التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب» مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

أيضا تعززت المعنويات إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر /تشرين الثاني.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونجرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 بالمئة إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 959.13 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2420.36 دولار. (رويترز)

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