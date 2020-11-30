شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البيع الرسمى لخام عمان يرتفع إلى 43.83 دولار للبرميل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الاثنين أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في يناير سينخفض 2.72 دولار إلى 43.83 دولار للبرميل. سعر البيع الرسمي للخام العماني في يناير هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار نوفمبر لعقد شهر أقرب استحقاق. ووفقا للحسابات، سيكون سعر البيع الرسمي لخام دبي عند 43.43 دولار للبرميل لشهر يناير بخصم 0.40 دولار للبرميل عن سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة.

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