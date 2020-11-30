شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق منخفضا لكنه يسجل أكبر مكسب شهرى فى 27 عاما تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم الاثنين، لكنه سجل أكبر مكسب شهري له منذ ما يقرب من 27 عاما بعد أن أدى التفاؤل حيال إحراز تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19 وتلاشي حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة.

ونزل نيكي 0.79 بالمئة ليغلق عند 26433.62، منهيا أربع جلسات متتالية من المكاسب. لكن المؤشر سجل قفزة 15 في المئة في نوفمبر، وهو أكبر مكسب شهري له منذ يناير 1994.

كما سجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أكبر مكسب شهري له منذ أبريل 2013، لكنه أغلق منخفضا 1.77 بالمئة عند 1754.92.

وهيمنت على الأسواق العالمية زيادة الرغبة في المخاطرة هذا الشهر بعد فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية والأخبار الواعدة المتعلقة بمعدلات فعالية لقاحات محتملة مضادة لفيروس كورونا.

وبدأت الأسهم اليابانية الجلسة على ارتفاع قوي، بعد أن أغلقت وول ستريت مرتفعة الأسبوع الماضي، لكنها انخفضت بفعل ضغوط بيع بسبب عمليات جني أرباح وتعديلات على المراكز في نهاية الشهر.

وقال محللون إن الدولار انخفض مقابل الين الياباني إلى 103.85، وهو ما أثر بالسلب على أسهم شركات التصدير.

كما تأثر سلبا قطاعا الطيران والنقل البري وهبطا 3.59 بالمئة و2.29 بالمئة على التوالي بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا.

وانخفض سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 1.4 بالمئة قبل أن يغلق منخفضا 0.89 بالمئة بعد أن قالت شركة الطيران يوم الجمعة إنها ستصدر أسهما جديدة لجمع 3.2 مليار دولار.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 0.3 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2000.