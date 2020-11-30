شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: طرح 6 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية وصيدليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2)، وكذا طرح 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة (63م2)، بمناطق ("سوق الحى 209" – سوق الإسكان "فوق المتوسط" – التوسعات الشمالية – جنوب الأحياء شباب 63م2). وأضاف المهندس عادل النجار، أنه تم طرح المحال والوحدات بأنشطة مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمدينة، لا سيما المناطق التي ستشهد توسعات مستقبلية، مؤكداً حرص الجهاز على توفير الخدمات المختلفة وسبل الراحلة لقاطني مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

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