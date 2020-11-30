أسعار مواد البناء اليوم .. الحديد بين 10600-11100 جنيه للطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد وخامات البناء في السوق المحلي اليوم الاثنين 30-11-2020، وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن. وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة. وأشار الزينى إلي أن أسعار حديد التسليح 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن. وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذه الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنيه للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.

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