شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "إسكان محدودى الدخل" بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع سكن كل المصريين محور"إسكان لمحدودى الدخل"، بمحافظات (بورسعيد – كفر الشيخ – بنى سويف).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، ضرورة المتابعة الدورية من القائمين على المشروع بالمواقع المختلفة، وتلافى أى ملاحظات بالمواقع قبل تسليم الوحدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة عن إنجاز الأعمال المسندة إليها أو التى لديها ملاحظات فى التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

كما طالب الوزير بتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة والتشجير، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها بالشكل اللائق وفى التوقيت المحدد، مشدداً على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات التى لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة.

ومن جانبها، أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التنسيق الكامل من جانب صندوق "الإسكان الاجتماعى"، مع مسئولى المشروع والجهات المختلفة بالمحافظات الـ3، وكذا الجهات المنفذة والمشرفة على التنفيذ، من أجل إنجاز الأعمال وإزالة أى عقبات تواجه تنفيذ الوحدات.