شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تبحث تمديد تخفيضات النفط 3-4 أشهر وزيادة تدريجية للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن مجموعة أوبك+ ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر وكذلك زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير كتصورات رئيسية خلال اجتماعها الذي يُعقد على مدى يومين ويبدأ اليوم الاثنين.

وكانت قد أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن منظمة أوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب أضعف عما هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة لسياسة إمدادات أكثر تشددا العام المقبل.