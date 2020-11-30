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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 30-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 30-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
ولامس الدولار اليوم الاثنين أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول اللقاحات والمراهنات على المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة إلى بيع المستثمرين عملة الاحتياطي العالمية.
وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 0.1%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وبلغ الدولار النيوزيلندي الشديد التأثر بالمخاطر أعلى مستوى في عامين ونصف العام ويتجه صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة المئوية في سبع سنوات.
وارتفع كل من اليورو والدولار الأسترالي قليلا وصولا إلى ذرى ثلاثة أشهر، رغم أن تحركات العملات كانت محدودة إذ تلتقط الأسهم العالمية أنفاسها في نهاية أكبر ارتفاع شهري مسجل على الإطلاق.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
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