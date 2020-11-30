شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات استثنائية بالبورصة الكويتية تمهيداً للترقية على مؤشر MSCI والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يترقب المستثمرون اليوم الاثنين، لترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تم تأجيلها منذ شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

تقود بورصة الكويت والمقاصة استعدادات بالتشاور والتنسيق مع هيئة أسواق المال لترقية البورصة على مؤشر msci للأسواق الناشئة، حيث سيسمح لأول مرة في بورصة الكويت بعمليات إقراض واقتراض الأسهم لمواجهة أي إخفاقات أو تعثّرات محتملة.

وكشفت مصادر أن بورصة الكويت خضعت لأكبر اختبار عملي نهاية الأسبوع الماضي بعدد أوامر منفذة وناجحة، ويرتقب في يوم الترقية أن تصل إلى نحو 50 ألفا أو أكثر، وفقا لجريدة الجريدة.

ونبهت البورصة على شركات الوساطة باستمرار مراجعة أنظمة الشركات وتحديثها والاستعداد التام في حالة استنفار للخروج بيوم الترقية بنجاح كبير يمكن البناء عليه والانتقال بالبورصة لخطوة مقبلة جديدة.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.