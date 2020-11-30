شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: أوبك وحلفاؤها لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر في اوبك بلس إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021، وذلك بعد جولة أولية من المحادثات يوم الأحد وقبل اجتماعات حاسمة يومي الإثنين والثلاثاء.

ولم تتوصل المشاورات الأولية يوم الأحد بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد، بحسب وكالة رويترز.

وتدرس أوبك+ الآن تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي 8% من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021.

وقالت المصادر إن المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج. وأضافت أن الأفكار المتعلقة بالتخفيضات الكبيرة أو تمديد مستويات الخفض الحالية لمدة ستة أشهر أقل احتمالا بكثير.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تخفف أوبك+، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا ودول أخرى، من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يناير كانون الثاني 2021، لكن موجة فيروس كورونا الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.

وكان أداء النفط قد تباين خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين حيال الطلب العالمي نتيجة تفاقم أزمة كورونا.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.7% إلى 45.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.09 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% إلى 48.07 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 47.3 دولار.