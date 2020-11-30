شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف – تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا المنتظر عند 22.13، ويهاجم هذا المستوى ليكسره ويستقر دونه الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى الأطول، في طريقه لزيارة مستوى 20.31 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 22.13 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 23.60 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.00 والمقاومة 22.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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