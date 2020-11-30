شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو «أغذية» يقرّون توحيد الأعمال مع «الفوعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مجموعة أغذية»، المملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، عن موافقة الجمعية العمومية لمساهميها خلال اجتماعها الخامس عشر على الصفقة الاستراتيجية المُقترحة لتوحيد الأعمال مع «شركة الفوعة»، والتي تعتبر أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم.

وستُثمر صفقة توحيد الأعمال عن إنشاء مجموعة متكاملة تمتلك من الإمكانات القوية والمنتجات المتنوعة ما يدعم خططها الطموحة للنمو والتوسع في المستقبل ويرسخ موقعها الريادي عبر سلسلة القيمة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات الاستهلاكية لتُصبح إحدى أكبر عشر مجموعات مختصة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، ستكون «أغذية» إحدى الشركات الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي ضمن أربع فئات رئيسية هي المياه والتمور والدقيق والأعلاف الحيوانية.

وبموجب البنود الأساسية للعرض المقترح الذي قدمته الشركة القابضة العامة («صناعات») في 6 أكتوبر، ستقوم «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «الفوعة» المملوكة بالكامل لها إلى «مجموعة أغذية»، على أن تصدر «أغذية» لصالح «صناعات» سندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 450 مليون درهم. وفور إتمام الصفقة، تكون هذه السندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم تضاف إلى رأس مال «أغذية».

ويبلغ سعر تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في «مجموعة أغذية» 3.75 درهم إماراتي للسهم الواحد لترتفع بذلك قيمة رأس المال المُصدَر لـمجموعة «أغذية» من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم. ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية العام 2020 لترتفع ملكية «القابضة» (ADQ) في «أغذية» (من خلال «صناعات») إلى 59.17%.

وكانت «أغذية» قد قدّمت مؤخراً عرضاً ملزماً للاستحواذ على «مخبز وحلويات الفيصل» وهي مجموعة مخابز كويتية شهيرة تأسست في العام 1991 وتقدم مجموعة متنوعة من المخبوزات والمنتجات الاستهلاكية عالية الجودة بما في ذلك البيتزا الصغيرة والكب كيك والمعجنات.

