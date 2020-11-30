شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الغاز تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر عند 3.020 ليزيد ذلك من الضغوط السلبية على التداولات الحالية وليدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي تبدأ بالهبوط دون مستوى 2.775 ومن ثم لننتظر تجديده للضغط على محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 2.552.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الهابط ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتسجيل الأهداف السلبية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.960 و 2.725

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط