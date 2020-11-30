اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية- تحليل - 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المستقر عند 123.40, يحتاج السعر حاليا لتقديم إغلاق إيجابي فوق مستوى 124.55 ليمكنه ذلك من استئناف تسجيله للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 125.10 وصولا نحو 126.70 بتداولات الفترة القادمة. اقتراب المتوسط المتحرك 55 من الدعم المذكور سابقا وباستمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, تشكل جميعها عوامل مؤكدة لسيطرة الميل الصاعد لنبقى بانتظار تحقيق شرط استئناف الهجوم الصاعد المذكور سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 125.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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