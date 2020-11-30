شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الايجابية– تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين مؤخرا بتقديمه لتداولات جانبية بطيئة إلا أن ارتكازه بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعم توقعنا الصاعد, يواجه السعر حاليا حاجز إضافي عند 968.00 لنبقى بانتظار تحقيقه لاختراق هذا المستوى ومن ثم ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تبدأ من 980.00 و 1008.00 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن استمرار تذبذب السعر دون الحاجز الحالي فإن ذلك قد يجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط وليستهدف بذلك مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المتمركز عند 902.00 قبل وصوله لأي مستوى إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 935.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد