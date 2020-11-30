شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الهدف– تحليل -30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس ضغوط مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء لنلاحظ اقترابه بذلك من الهدف الرئيسي المستقر عند 3.4000 والذي قد يشكل بدوره مقاومة قوية أمام التداولات الحالية.
فثبات هذه المقاومة قد يجبر السعر على إنهاء التداولات الصاعدة لنتوقع بدء تشكيله لارتداد سلبي قد يدفع به للوصول نحو 3.3000 بشكل أولي, أما نجاح السعر باختراق هذه المقاومة والثبات فوقها سيعزز سيطرة الميل الصاعد وليبدأ بتسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.4600 و 3.5500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4000 و 3.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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