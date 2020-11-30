شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9010، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8930 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 0.9115.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8970 والمقاومة 0.9090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط