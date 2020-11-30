شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف – تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع لينجح بالوصول إلى الهدف المنتظر عند 0.7413، ويستمر بالتحرك داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تدعم فرص تخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7530 كهدف تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7335.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد