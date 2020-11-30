شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرسم تركيبة سلبية – تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض مع افتتاح تداولات اليوم ليصل إلى مشارف دعم القناة الصاعدة، مع ملاحظة أن السعر يقترب من إكمال تشكيل نموذج قمة مزدوجة موضح بالصورة، مما يدعم فرص كسر دعم القناة الذي يتواجد عند 47.30 وفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 35.71 إلى 49.02، حيث يتواجد الهدف التصحيحي الأول عند 45.88.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية إضافية خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 48.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 48.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط