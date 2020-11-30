شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهدد دعم القناة – تحليل - 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية مع افتتاح اليوم ليصل إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن السعر يرسم تركيبة فنية سلبية يتواجد مستوى تأكيدها عند 44.70، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيخرج السعر من القناة الصاعدة ويضغط لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف زيارة مناطق 43.25 مبدئياً.

من هنا، فإننا نتوقّع سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 45.60 يعتبر مفتاح إيقاف الضغط السلبي المقترح والعودة لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.25 والمقاومة 45.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط