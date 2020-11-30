شكرا لقرائتكم خبر عن "كي آي سي" للوساطة: 2.8 مليار دولار سيولة جديدة بالبورصة الكويتية مع الانضمام لمؤشر MSCI والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فهد الشريعان، إن هناك 2.8 مليار دولار سيولة جديدة ستضخ في السوق الكويتية مع انضمامها لمؤشرات إم اس سي آي للأسواق الناشئة.

وأضاف في حديثه لقناة العربية أن بورصة الكويت قامت بعمل تجهيزات كبيرة جدا، لكي تتحمل السيولة الجديدة ودخولها خلال فترة بسيطة.

وأشار إلى أنه لا يستبعد أن يتراجع مؤشر السوق الكويتية بعد الترقية، خاصة بعد صعود الأسهم بصورة كبيرة الفترة الماضية، إذ ارتفع مؤشر الكويت الأول 25% منذ القاع الذي سجله في مارس.

ويترقب المستثمرون اليوم الاثنين، ترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تم تأجيلها من شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

وكشفت مؤسسة "MSCI" في 12 نوفمبر الجاري عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كل من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.