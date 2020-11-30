شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يخلص فرصة جديدة للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الخليج للتدريب (4290) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما تعرض للضغط السلبي بسبب ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد من جديد للتخلص من هذا الضغط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول التخلص من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 23.70، ليؤكد بذلك على التخلص من ضغطه السلبي، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.