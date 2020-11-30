شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يخلص فرصة جديدة للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الخليج للتدريب (4290) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما تعرض للضغط السلبي بسبب ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد من جديد للتخلص من هذا الضغط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول التخلص من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 23.70، ليؤكد بذلك على التخلص من ضغطه السلبي، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 26.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج للتدريب يخلص فرصة جديدة للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 30-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.