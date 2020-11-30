شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أبو معطي (4191) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول جني أرباحه خلال جلسة أمس، وأيضاً حاول خلالها التخلص من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 10.00% بما يعادل 4.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 61.42 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.00 ومستوى المقاومة 61.42.