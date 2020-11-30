شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 3.50% بما يعادل 0.62 نقطة، وقد جاء هذا الأداء الإيجابي بعد استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 18.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 21.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 20.00.