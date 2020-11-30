شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الراجحي (1120) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وقد أثر سلباً على السهم اختباره لسقف تلك القناة السعرية الصاعدة التي تحد تداولاته الأخيرة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.89، ليستهدف مستوى المقاومة 78.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.80 ومستوى المقاومة 76.00.