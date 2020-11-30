شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العقارية (4020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بتحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.32 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.96 ومستوى المقاومة 17.32.
كانت هذه تفاصيل خبر العقارية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 30-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.