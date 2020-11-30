شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العقارية (4020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم بتحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.32 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.96 ومستوى المقاومة 17.32.