شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تهامة للإعلان (4070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.82% بما يعادل -1.10 نقطة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 64.90 استعداداً لمهاجمته من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.30 ومستوى المقاومة 64.90.