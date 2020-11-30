شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معدنية (2220) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 38.74، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 38.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.90 ومستوى المقاومة 42.50.