شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم أسمنت تبوك (3090) من مكاسبه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في احجام التداول، ولقد استفاد السهم باستناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 2.16% بما يعادل 0.36 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 17.50، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 17.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.40 ومستوى المقاومة 18.00.