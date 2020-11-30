شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع وأخر جلسات الشهر على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع وأخر جلسات الشهر على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع مؤشرات الأسهم الاسترالية بالإضافة إلى انخفاض كل من ؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 6.4% متوافقة مع التوقعات مقابل تراجع 8.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

كما تابعنا عن ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لليابان والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 9.0%، متفوقة أيضا التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.5%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت نمو 0.3% مقابل انكماش 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 1.1%، وقبل صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات لاستراليا والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 3.2% مقابل 15.8% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات عند 4.0%.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص لاستراليا والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيانان السياسة النقدية وأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وقبل ساعات أدلاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب الاسترالي في كانبيرا، والكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي لاستراليا للربع الثالث.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 6.9 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري عند 15.6 ومقابل 15.7 في تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وصولاً إلى كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 51.4 قي تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 51.6، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.4 مقابل 56.2 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 56.0.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.46% ليخسر 8.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,778.37، بينما ارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.08% ليربح 22.20 نقطة ويصل إلى المستوى 26,666.91.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.43% ليربح 71.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,052.09، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.18% ليربح هو الأخر 40.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,448.68.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.32% ليخسر 85.94 نقطة ويصل إلى المستوى 26,808.74، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 11.41 نقطة ويصل إلى المستوى 2,622.04.