شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 6.4% مقابل تراجع 8.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.

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