شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% والتي عذلت من نمو 4.0% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 9.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.5%.

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