شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الأحد ليغلق عند مستوى608 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 630 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 570 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 603.3 بينما مستوى المقاومة هو 616.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط