شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 19٫30 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة متوسطة الأجل، وهو ما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية في الأجل القصير للوصول بالسهم لمستويات قد تصل الى 18 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 23 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.1 بينما مستوى المقاومة هو 19.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط