شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6106 نقطة، وهو أدني مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,062 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,150 نقطة