شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10283 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,232 وبين مستوى المقاومة هو 10,396 نقطة