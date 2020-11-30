شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستخدم القطاع الخاص الانترنت وشبكات التواصل؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مجالات استخدام الانترنت في القطاع الخاص، حيث جاء إرسال و استقبال البريد الإلكتروني في المرتبة الأولى من مجالات استخدام الانترنت بنسبة 73.3% من إجمالي ماشئات القطاع الخاص، يليها الحصول على معلومات عن السلع و الخدمات بنسبة 72.6%، نسبة خدمة العملاء 61.4%، فيما كانت نسبة استخدام الانترنت في المعاملات المالية و البنكية 50.4%، نسبة الحصول على معلومات من جهات حكومية 31.5%، المحادثات من خلال الرسائل الفورية 25%، تقديم السلع و الخدمات اونلاين من خلال الإنترنت 25.3%، التعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية 23.4%، التوظيف سواء من داخل المنشأة أو خارجها 20.2%، نسبة تدريب العاملين 20%، نسبة المكالمات الصوتية أو المرئية 17.7%. مجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى القطاع الخاص مجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى القطاع الخاص بلغت نسبة منشئات القطاع الخاص التي تتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي 44.8%، توزعت على أحجام العمالة بالقطاع بنسبة 42.6% للمنشئات ذات حجم عمالة(10-49)، مقارنة بنحو 56% للمنشئات ذات حجم عمالة (50-249) و 70.4% للمنشئات ذات حجم عمالة 250 فأكثر. مجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى مجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى جاء الرد على استفسارات العملاء في المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشئات القطاع الخاص مع شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 31.2% بينما وصلت نسبة تسويق المنتجات 29.4%، نسبة معرفة رأي العملاء في المنتجات 17.9%، نسبة تبادل والمعلومات داخل المنشأة 15%، في حين كانت نسبة الإعلان عن وظائف 13%، جاء اشتراك العملاء في تطوير وابتكار المنتجات 10.2%.







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