أستاذ اقتصاد: مشروعات اقتصادية القناة تسرع من جذب الاستثمار الأجنبى المباشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن المشروعات التي بدأت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الإعلان عنها مؤخرا، من الممكن أن تلعب دورا كبيرا في إسراع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لما له من أهمية كبيرة في رفع معدلات الاستثمار بالداخل وبالتالى توفير مزيدا من فرص العمل.

وأضافت يمن الحماقي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واعدة للغاية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحتاج إلى خطة متكاملة ومدروسة لاستهداف نوعية الشركات المطلوب استهدافها وتحديد نوعية الحوافز الاستثمارية التي من الممكن تقديمها، وذلك في مقابل نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب للعمالة وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.

واعتبرت يمن الحماقي، أن المشروعات القومية ساعدت الاقتصاد المصري على تحقيق نقلة كبيرة، حيث ساعدت على استغلال الثروات المعطلة والطاقات الكامنة غير المستغلة حتى الآن، ومن بينها استغلال الثروات المعدنية، حيث ساعدت مشروعات الطرق والأنفاق على تسهيل استغلال الثروات الطبيعية وخاصة في سيناء، وهو ما يفسر إقبال الشركات على استغلال مناجم الذهب المطروحة من جانب الحكومة على القطاع الخاص.

وأكدت أستاذ الاقتصاد، أن الصندوق السيادي يلعب دورا أيضا في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل من أجل استغلال المواد الأولية وتعظيم القيمة المضافة منها بما يخدم الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الدولة بدأت تعمل على مراجعة معوقات آفاق الاستثمار الأجنبي، وخاصة على مستوى منظومتي الضرائب والجمارك.