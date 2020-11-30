شكرا لقرائتكم خبر عن مجالات تعامل المواطنين مع الحكومة الإلكترونية.. دفع الفواتير أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقرير بشأن مجالات التعامل مع الحكومة الإلكترونية، حيث جاء دفع فاتورة التليفون في المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بنسبة 36%، تليها خدمات الاستثمار بنسبة 33.3% ثم خدمات المرور بنسبة 16.1% في حين كانت خدمات حجز التذاكر 10.8%، خدمات خدمات فواتير المياه 9.9%، خدمات الكهرباء 9.8%، خرائط الوصول للجهات الحكومية 8.7%، الشكاوى واستفسارات المواطنين 6.6%، وجاءت بوابة مشتريات الحكومة بأقل نسبة حيث وصلت إلى 3.3%.

كان تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولرجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 96.58 مليون اشتراك خلال الربع الثانى من 2020 مقارنة بنحو 96.42 مليون خلال الربع الأول من 2020، ونحو 93.99 مليون فى الربع الثانى 2019، فيما بلغ عدد مشتركى الهاتف الثابت 9.89 مليون اشتراك خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدل نمو يصب إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أصدر التقرير الربع سنوى الثالث لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات (عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020)، والذى يعرض أهم المؤشرات التى تتعلق بشكاوى مستخدمى خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والهاتف الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ذلك فى إطار حرص على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فى السوق المصرى.

ويتلقى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات تجاه مقدمى خدماتهم على مدار الساعة، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة الى وسائل اتصال إلكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الإنترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعى، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس آب)، مما أسفر عن تلقى 51.318 شكوى خلال الربع الثالث مقارنة بعدد 40.041 شكوى تم تلقيهم بالطرق التقليدية خلال الربع الثانى.