شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الغرف» يستعرض قرارات دعم مجتمع الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة اجتماعاً، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور رؤساء الغرف وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف.

وأكد العويس، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات؛ يمثل مناسبة سنوية يشارك فيها كل إماراتي ومقيم على هذه الأرض المعطاءة، مشيراً إلى ما حققته الإمارات من نمو وازدهار على جميع الصعد، فضلاً عما تشهده من حراك اقتصادي رائد حازت فيه أعلى المؤشرات على مستوى المنطقة، منوهاً إلى الجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة لمصلحة مجتمع الأعمال، ولاسيما خلال العام الجاري الذي شهد العديد من مبادرات الدعم الحكومي المتواصل لقطاع الأعمال وإطلاق جملة من المحفزات الحكومية؛ لتوفير الدعم الكافي لهم لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، بما يجسد الرؤية الاستباقية والحكيمة للقيادة الرشيدة تجاه المحافظة على استمرارية الأعمال واستدامتها.

ولفت العويس، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف حرص منذ بدء أزمة «كورونا» على اتخاذ جملة من القرارات التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال على مستوى الدولة، وبما يتماشى مع خطط الاستعداد للخمسين؛ من حيث تطوير وتحسين بيئة العمل، ودعم مشاركة القطاع الخاص في البرامج التنموية للدولة، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها حكومة الإمارات.