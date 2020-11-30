شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى قادة المطارات العالمي يبحث تحديات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ستتم استضافة الدورة السادسة لمنتدى قادة المطارات العالمية ضمن معرض المطارات الرقمي بلاس، الذي يقام في ديسمبر المقبل مرئياً، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وسيكون بإمكان مهنيي صناعة الطيران الاستماع إلى أكثر من 30 من القادة والخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيشاركون أفكارهم الجوهرية حول الكيفية التي أثرت فيها جائحة الفيروس التاجي بشكل واسع النطاق على صناعة الطيران العالمية، وكيف يتوقعون للعمليات الحساسة أن تتغير مع تطلع الصناعة للتعافي في العام 2021.

وسوف يغطي اليوم الأول من المنتدى الذي يبدأ أعماله في السابع من ديسمبر مواضيع تتضمن: إدارة الحركة الجوية في ظل جائحة كوفيد-19، ومستقبل أبراج المراقبة الرقمية الذكية، وإعادة البناء الآمن لطاقة الحركة الجوية الاستيعابية، ومستقبل مراقبة الحركة الجوية – ابتكار وتنفيذ التقنيات بعد جائحة كوفيد-19، وإزالة الكربون من الطيران عبر التحسينات على تقنية مراقبة الحركة الجوية، وتصميم البنية التحتية والمجال الجوي، والهجمات السيبرانية على المراقبة الرقمية للحركة الجوية، وخصخصة مراقبة الحركة الجوية في الفترة التالية لجائحة كوفيد-19، واللوائح التنظيمية العالمية المتعلقة بالطائرات دون طيار في المجال الجوي الخاضع للرقابة، والمحافظة على تدريب مؤسسات الرقابة على الحركة الجوية والترخيص لها في أثناء سريان الجوائح.

وسيتضمن اليوم الثاني في الثامن من ديسمبر نماذج إيرادات جديدة للمناولة الأرضية، وإدارة عمليات الشحن الجوي في أثناء جائحة كوفيد 19، وتعزيز عمليات المناولة الأرضية لتحقيق تحسينات سريعة، والتحول الرقمي للمناولة الأرضية، وحماية الموظفين والمعدات من جائحة كوفيد-19، ومستقبل توطيد المناولة الأرضية في المطارات، وخفض التكاليف والإدارة المالية في فترة التعافي البطيء، وتأثير عمليات التدقيق في صناعة المناولة الأرضية والاستدامة في ظل ارتفاع الأسعار.

وسيشهد اليوم الثالث في التاسع من ديسمبر تناول المتحدثين للحاجة إلى تقليص إزعاج المسافرين في بيئة أمن المطارات الجديدة التالية لجائحة كوفيد-19.

وسيكون الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة ورئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون الخليجي المتحدث الرئيسي في منتدى قادة المطارات العالمية. وقال: «لقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل سلبي في صناعة الطيران، التي يجب أن تتحد لكي ترسي المزيد من الأحكام والشروط المرجعية اللازمة لضمان سلامة المسافرين وتشجيع شركات الطيران على المراجعة المستمرة لتدابير السلامة. ومن الصعب أن تحقق صناعة الطيران إيرادات جيدة في ظل إجراءات وقيود تمنع المسافرين من الحصول على التجربة التقليدية. ومن الممكن لهذه القيود أن تختفي بعد ظهور لقاحات ناجحة».

وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «تتعامل «إقامة دبي» ببراعة مع جائحة الفيروس التاجي منذ بدء ظهوره، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية أولاً بالتعاون مع السلطات الصحية، ومن ثم بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي. وقد اتخذنا العديد من المبادرات، بما في ذلك السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وتوسيع نطاق الخدمات من خلال استغلال بنيتنا التحتية الإلكترونية المتطورة وخدماتنا الذكية، مع عمل ما يقرب من 130 موظفاً على مدار الساعة للرد على أسئلة المتعاملين ».