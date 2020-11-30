شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعية "أرخص طقم ذهب فى مصر" سبب خفض سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى التقرير الذى نشره الخليج 365 صباح اليوم الأحد بعنوان أرخص طقم ذهب فى مصر، ردود فعل كبيرة، وتساءل كثير من المتابعين حول السبب الرئيسى فى قلة ثمن طقم الذهب، والذى كان محور الموضوع، وكذلك اتهم آخرون بأن الذهب المقصود فى هذا التقرير هو ذهب غير حقيقي، واستبعد آخرون أن يكون التقرير يتحدث عن ذهب أصلي، وسنجيب فى هذا التقرير حول أسباب رخص طقم الذهب، والذى يعد الأرخص فى مصر بسعر 2100 جنيها فقط.

السبب الرئيسى فى خفض سعر أرخص طقم ذهب فى مصر، هو سعر المصنعية والذى يكاد لا يذكر، حيث إن الطقم كامل عبارة عن "كوليه وأنسيال" بسعر 2100 جنيه، لأول فى مصر، والوزن لهذا الطقم عبارة عن 2.25 جرام، وسعر الجرام الآن من عيار 18 وهو المكون الرئيسى لأرخص طقم ذهب فى مصر هو سعر 665 جنيها للجرام.

وواصل الذهب التراجع لأقل مستوى فى 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة فى الولايات المتحدة لجو بايدن.

وفى سوق الصاغة تراجع الذهب فى مصر لمستويات 780 جنيها للجرام من العيار الرئيسى، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، الوقت الحالى هل مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب.

وبالنسبة للمقبلين على شراء الشبكة يمكن الآن شراء الذهب والاستفادة من التراجع الكبير للذهب والذى اقترب من 40 جنيها للجرام، خاصة هنا وأن الشراء ليس بغرض الاستثمار.

المقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا فى انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إقبال المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا.