شكرا لقرائتكم خبر المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لنهاية الربع الأول 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد البنك المركزي السعودي (ساما) أمس فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) -أحد برامج (ساما) لدعم تمويل القطاع الخاص- لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.

وأوضح البنك في بيان على موقعه الرسمي أن ذلك يهدف إلى الاستمرار في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة -أيدها الله- المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتدخل البنك المركزي منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة برامج ولمدة 6 أشهر، وتم تمديد البرنامج 3 أشهر إضافية في سبتمبر الماضي حتى 14 ديسمبر 2020.

وتجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77.3 مليار ريال.

برنامج تأجيل الدفعات

14 مارس 2020

انطلاق برنامج تأجيل الدفعات لمدة 6 أشهر

14 سبتمبر 2020

تمديد البرنامج 3 أشهر إضافية تنتهي في 14 ديسمبر

29 نوفمبر 2020

تمديد ثان للبرنامج حتى نهاية الربع الأول 2021

مدة البرنامج بعد التمديد الأخير 12.5 شهرا

عدد العقود المستفيدة من البرنامج 87 ألف عقد

قيمة دفعات العقود المستفيدة 77.3 مليار ريال