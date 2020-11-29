شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة ائتمانية تحمل الهوية الإعلامية لدولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمراراً للشراكات التي يبرمها مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات العمل الخيري والإنساني بالدولة لتعزيز استخدام وحضور الهوية الإعلامية المرئية للدولة وشعارها «لا شيء مستحيل»، يزين الإمارات الإسلامي بطاقاته الائتمانية الحصرية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالهوية المرئية، وذلك في أحدث فصول هذه الشراكات التي تتم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، بصفته الجهة الرسمية المسؤولة عن كل ما يتصل بالهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.

ويندرج التعاون بين مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات والإمارات الإسلامي ضمن مسار الشراكات الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ تتوزع فعاليات ترسيخ الهوية الإعلامية للدولة ضمن 3 مسارات رئيسية هي الجانب الاستراتيجي والحضور الإعلامي، والجانب الإنساني والمجتمعي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأكدت عالية الحمادي نائب المدير العام في مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن التعاون مع الإمارات الإسلامي، يأتي استمراراً للشراكات التي يعقدها مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات مع مختلف الجهات الفاعلة في كل من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني منذ إطلاق الهوية الإعلامية المرئية للدولة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورها الإعلامي في المجالات كافة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يشرفنا أن تتزين البطاقات الائتمانية الصادرة عن الإمارات الإسلامي بالهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، ضمن الشراكة الفعالة مع مكتب الهوية الإعلامية والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والرامية إلى تعزيز حضور الهوية الإعلامية المرئية، وتنسيق الجهود لتقديم قصة دولة نجاح الإمارات الملهمة إلى العالم».