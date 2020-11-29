شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتنمية» يموّل مشروع إسكان بـ 257 مليون درهم في ألبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة لجمهورية ألبانيا قدرها 257 مليون درهم (70 مليون دولار) تم تخصيصها من قبل حكومة دولة الإمارات لتمويل تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية في مقاطعة دوريس الألبانية، وذلك كجزء من جهود إعادة التطوير المدني والبنى التحتية لواحد من أهم المراكز الاقتصادية في البلاد التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء سلسلة من الزلازل التي ضربت البلاد مؤخراً.

وقع المذكرة الخاصة بالمنحة التي قدمها الصندوق.. محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأربين أحمد تاج، وزير الدولة لشؤون إعادة الإعمار في ألبانيا، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد محمد السويدي أن المساهمة في تمويل هذا المشروع الحيوي تعكس النهج والقيم الأساسية لصندوق أبوظبي للتنمية ودولة الإمارات في تقديم الدعم ومساعدة الشعوب لتحقيق أهدافها التنموية. وأضاف: «تشكل المنحة التي تأتي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خطوة ليست بجديدة على الإمارات قيادةً وشعباً، واستكمالاً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اللَّه ثراه».

وأوضح: «يساهم المشروع الذي سيتم تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الألبانية بما يحقق لها الاستقرار والحياة الكريمة، كما يعمل المشروع على تحقيق الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة الألبانية للدفع بمسيرة النمو الاقتصادي للبلاد».

وتعد مقاطعة دوريس موطنًا لثاني أكبر مدينة في ألبانيا والتي تحتضن ميناء دوريس، أحد أكبر مراكز النقل والشحن والخدمات اللوجستية على البحر الأدرياتيكي الذي يربط ألبانيا بأوروبا الغربية. وتعرضت مقاطعة دوريس لزلزالين في عام 2019، بما في ذلك أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا قبل أشهر فقط من انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً. وسيوفر المشروع الجديد المساكن لآلاف السكان المحليين الذين تضرروا نتيجة تلك الزلازل.

وأشاد أربين أحمد تاج بالدور الكبير التي تلعبه دولة الإمارات في دعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأضاف: «ترتبط ألبانيا ودولة الإمارات بعلاقات وطيدة وشراكة استراتيجية راسخة تستند إلى التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات، كما نفخر بشراكتنا التاريخية مع صندوق أبوظبي للتنمية الحافل بمشاريع تنموية اقتصادية تم تمويلها من قبل الصندوق ساهمت بشكل إيجابي في نمو اقتصادنا الوطني». (وام)