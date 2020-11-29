شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة «ADES»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لبحث سبل تأهيل المنشآت التابعة لـ«صحة» لتحديث أنظمتها لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، وبالتالي تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل شركة أبوظبي لخدمات الطاقة عن كثب مع «صحة» لتقييم اتجاهات استهلاك الطاقة والمياه الحالية ووضع خطة شاملة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت التابعة لـ «صحة». كما تدعم مذكرة التفاهم استراتيجية أبوظبي لإدارة «جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030»، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في الإمارة بأكثر من 22%، والمياه بأكثر من 32%.

وقال عمر عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في «طاقة»: «نحن نفتخر بالعمل مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في هذه المبادرة المهمة، التي تسلط الضوء على التزام شركتنا، أبوظبي لخدمات الطاقة، ومجموعة طاقة، نحو ضمان الاستدامة في القطاعات الحيوية في دولة الإمارات على المدى الطويل. إن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة ستواصل خلال السنوات المقبلة دعم نمو السوق المحلّي لقطاع خدمات الطاقة ومساعدة الشركات في التخطيط المسبق لعملياتها المستقبلية، وقيادة عمليات كفاءة الطاقة، وتحقيق نجاح ملموس على الصعيد الاقتصادي خلال العام الجاري والأعوام القادمة».

وقال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»: «في إطار المهمة الموكلة إلينا ورؤيتنا الرامية إلى توفير أفضل مستوى للرعاية الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فإننا نعمل دائماً على استكشاف سبل تحسين خدماتنا. وتتيح لنا كمؤسسة مذكرة التفاهم مع شركة طاقة تطبيق نظام أكثر قوة لتحقيق الكفاءة في استهلاك منشآتنا للطاقة والمياه. وفي هذا الصدد، فإنه يسعدنا التعاون مع«طاقة» لضمان توفير أفضل خدمات ذات جودة استثنائية لجميع مرضانا. ولا شك أن مذكرة التفاهم هذه تتيح لنا تعزيز قدراتنا وأنظمتنا التكنولوجية وفق أعلى المستويات، بما يضمن تحسين جميع عملياتنا».