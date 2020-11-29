شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس بالقاهرة: تخفيضات الجمعة البيضاء الأخيرة وصلت 80% والمبيعات 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سماح هيكل السكرتير العام لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجمعة الماضية والمعرفة بالجمعة البيضاء، شهدت إقبالًا كبيرا على قطاع الملابس فى جميع المحلات التجارية والمولات الكبرى، وذلك بالرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإقبال من المستهلك كان متوقعا بسبب العروض المتميزة التى شهدها القطاع خلال الجمعة البيضاء حيث وصلت إلى 70% تخفيضات.

وأشارت هيكل فى تصريحات لليوم السابع إلى أنه وفقا الإحصائيات التى تم رصدها فإن حجم المبيعات يتخطى 50% منذ بداية التخفيضات التى بدأت مع بداية شهر نوفمبر، موضحة أن الأقبال والتخفيضات كانت بنسبة أكبر على عروض الموسم الماضى والتى وصلت لـ80% فى الجمعة الأخيرة 27 نوفمبر بينما العروض على الموديلات الحديثة فتراوح بين 10-15% من السعر الرئيسى فى حين وصلت ل25% فى الجمعة الأخيرة.

وكان جهاز حماية المستهلك، قدم عددا من النصائح للمستهلكين عن شرائهم المنتجات والسلع خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، وذلك لمنع تعرضهم للعمليات الغش والخداع، والوقوع فريسة المنتجات المقلدة والمغشوشة.

الخليج 365 يوضح أهم النصائح فى النقاط التالية:

1- شراء المنتجات والسلع من الأماكن الموثوق فيها منعا للتعرض للغش

2- اتباع العروض الحقيقية بالمحال التجارية الرخصة والمنصات الإلكترونية المعروفة

3- تعرض مقدمو التخفيضات للعقوبات حال ترويجهم تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين

4- عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه

5- حماية المستهلك يوفر طرق مختلفة لتقديم شكواهم حال تعرضهم للغش وهى:

6- التقدم بالشكوى طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى

7- التقدم بالشكوى عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880

8- التقدم بالشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook

9- التقدم بالشكوى عن طريق الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.