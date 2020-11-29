شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبى مبادرات الشراكة فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأحد 29-11-2020 ، أخبار الاقتصاد المصرى بين لقاءات مهمة وتصريحات لوزراء المجموعة الاقتصادية ولقاءات متنوعة، تعرف على التفاصيل فى موجز الاقتصاد.

وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان عددا من المصانع بمنطقتى باسوس والعكرشة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة شملت منطقتى باسوس والعكرشة، وشارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية وكل من هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وزير البترول يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى مبادرات الشراكة فى مجال الطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة في أول لقاء مشترك بعد توليه مهام منصبه، حيث بحثا مبادرات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة وفرص تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا أنه جرى استعراض علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالقاهرة في ابريل 2018 ، حيث تم استعراض النتائج الإيجابية للتعاون المشترك في ضوء هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى من أكبر الداعمين والشركاء لمصر في مجال الطاقة بما يساعد على تحقيق رؤيتها ودعم مكانتها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، لافتا إلى أن دعمه وتواجده منذ انطلاق أولى اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إضافة قوية للمنتدى ويعزز من دوره.

كما بحث الملا مع سفير الاتحاد الاوروبى موقف المباحثات الجارية لمشاركة الاتحاد الأوروبى في تمويل مشروع تحديث استراتيجية الطاقة في مصر امتدادا للتعاون في هذا المجال وقيام الاتحاد الأوروبى بتمويل وضع استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 خلال السنوات السابقة.

وزيرا السياحة والصناعة يبحثان ترتيبات محتوى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020

ستقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية حيث عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث الترتيبات الخاصة بالمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري المشارك بمعرض إكسبو دبي 2020 والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 6 أشهر.

وشارك في الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 ، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارات الاسكان والمالية والتعليم العالي والثقافة والهجرة والسياحة والاثار وعدد من الجهات المعنية.

الاتحاد المصرى للتأمين يوصى بدعم خدمات التأمين للمرأة وعملها من المنزل

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن المراة تلعب دوراً مهماً في صناعة التأمين، كمستهلكات وكقوة عاملة، لذا تحتاج شركات التأمين الآن، إلى مراعاة احتياجاتهن وكيفية تقديم خدمات التأمين إليهن بشكل أفضل، ومن خلال التعرف على الأدوار متعددة الأوجه للمرأة، يمكن لشركات التأمين أن تخلق تأثيراً إيجابياً يساعدها على تحقيق المزيد من الأرباح، وعندئذ، لن تتمكن شركات التأمين من تحسين وصول التأمين لشريحة كانت تفتقر إلى الخدمات التقليدية فحسب، بل سيمكنها أيضاً المساعدة في تقليل اتساع الفجوة بين الجنسين الناجمة عن كوفيد-19، من خلال دعم الفرص المتاحة للمرأة للعمل من المنزل، ستكون شركات التأمين قادرة على جذب مجموعة أكبر من المواهب القادرة على المساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة، وهذا بدوره سيدعم الابتكار، ويساعد على تحسين المرونة في مواجهة الأزمات، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في النمو الاقتصادي.

التخطيط: 3058 جهة تقدمت للحصول على جائزة التميز الحكومي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء مرحلة الزيارات الميدانية للجهات المتأهلة للمرحلة الثانية من عمليات التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر القادم.

ولفتت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي النجاح الذي شهدته جائزة التميز الحكومي في نسختها لعام 2019، موضحة انعكاس ذلك النجاح علي عدد المتقدمين للحصول على الجائزة في عامها الحالي ليبلغ العدد حوالى 3058 متقدما في الدورة الثانية مقارنة بـ2151 في الدورة الأولي لعام 2019، بزيادة 40% .

وحول منظومة التميز الحكومي أوضحت هالة السعيد أنها تعكس فلسفة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية جودة العمل والتميز المؤسسي في تحقيق الريادة، وتمكين الحكومات المؤثرة والإيجابية في صناعة المستقبل عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين العمليات، وتقديم القيمة النوعية لبناء الثقة لدى المواطنين في قدرات الحكومة على تشكيل وبناء المستقبل.

السياحة تعلن حصول 687 فندقا بـ23 محافظة على شهادة السلامة الصحية

تسلم حتى الآن 687 فندقا ثابتا ب 23 محافظة على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية إلى أنه تسلم خلال الأسبوعين الماضيين 20 فندقاً بـ7 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والاسماعيلية والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح والفيوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منهم 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ هى دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بنويبع، وفندق كلوب رأس سومة بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة الأقصر هما جولى فيل، ونيو رضوان، بالإضافة إلى فندق التمساح بمحافظة الإسماعيلية.