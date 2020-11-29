شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة الحديدية تُوقع عقدين مع شركة لارسن اند تبرو السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن ترسية عقدين لتوريد أبراج حديدية مع شركة لارسن اند تبرو العربية السعودية، بقيمة 202.333 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن العقد الأول بقيمة 98.829 مليون ريال مُخصص لمشروع انشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة رفحاء إلى محطة القيصومة.

ويتضمن العقد الثاني مشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف من محطة عرعر الى محطة رفحاء بقيمة 103.504 مليون ريال.

ومن المُقرر أن يبدأ التوريد للمشروعين من شهر مايو 2021 إلى شهر يوليو 2022، علماً بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو 30 يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن اليمامة الحديدية حققت صافي أرباح بلغ 0.93 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 88.23% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 99.6% و105.7% على التوالي، وارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 55.6% و34.9% على التوالي،

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 21.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.